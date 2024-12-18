Симеоне, Вальверде и Мартинес из «Лас-Пальмаса» номинированы на награду лучшему тренеру месяца в Ла Лиге
Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам декабря претендуют: Диего Симеоне («Атлетико», 3 победы в 3 матчах), Эрнесто Вальверде («Атлетик», 2 победы и 1 ничья), Диего Мартинес («Лас-Пальмас», 1 победа и ничья).
Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Ла Лиги
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