Мостовой – лучший футболист «Зенита» в ноябре и декабре. У хавбека 2+2 в 7 матчах
Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре и декабре.
В голосовании приняли участие болельщики команды.
В ноябре и декабре «Зенит» провел семь матчей: пять в Мир РПЛ, два – в Фонбет Кубке России.
Андрей Мостовой появлялся на поле во всех играх, а в шести матчах попадал в стартовый состав.
В семи матчах полузащитник петербургской команды забил два гола и сделал две результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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