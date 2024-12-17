Мостовой – лучший футболист «Зенита» в ноябре и декабре. У хавбека 2+2 в 7 матчах

Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре и декабре.

В голосовании приняли участие болельщики команды.

В ноябре и декабре «Зенит » провел семь матчей: пять в Мир РПЛ , два – в Фонбет Кубке России.

Андрей Мостовой появлялся на поле во всех играх, а в шести матчах попадал в стартовый состав.

В семи матчах полузащитник петербургской команды забил два гола и сделал две результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь .