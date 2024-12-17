«Некомпетентные менеджеры, клуб без амбиций. Вы не соответствуете уровню нашей истории». Ультрас «Милана» вывесили баннеры перед залом, где клуб праздновал 125-летие

Болельщики «Милана» провели новую акцию на фоне неудачных результатов команды.

15 декабря миланский клуб сыграл вничью 0:0 с «Дженоа» в 16-м туре Серии А.

Этот матч прошел в контексте 125-летия «Милана ». После игры фанаты протестовали против действий команды. Группа ультрас Curva Sud разместила у «Сан-Сиро» баннер с надписью: «Мы ждали и бесконечно поддерживали вас. Нам надоела ваша посредственность».

16 декабря «Милан» праздновал 125-летия клуба и провел частное мероприятие для членов клуба.

Перед местом проведения церемонии появилась группа ультрас Curva Sud. Они вывесили два баннера.

Первый гласил: «Некомпетентные менеджеры, клуб без амбиций. Вы не соответствуете уровню нашей истории». На втором говорилось: «Футболисты без желания и достоинства, вы – зеркало этого владельца».

«Милан» находится на восьмой позиции в таблице чемпионата Италии.