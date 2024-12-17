«Некомпетентные менеджеры, клуб без амбиций. Вы не соответствуете уровню нашей истории». Ультрас «Милана» вывесили баннеры перед залом, где клуб праздновал 125-летие
15 декабря миланский клуб сыграл вничью 0:0 с «Дженоа» в 16-м туре Серии А.
Этот матч прошел в контексте 125-летия «Милана». После игры фанаты протестовали против действий команды. Группа ультрас Curva Sud разместила у «Сан-Сиро» баннер с надписью: «Мы ждали и бесконечно поддерживали вас. Нам надоела ваша посредственность».
16 декабря «Милан» праздновал 125-летия клуба и провел частное мероприятие для членов клуба.
Перед местом проведения церемонии появилась группа ультрас Curva Sud. Они вывесили два баннера.
Первый гласил: «Некомпетентные менеджеры, клуб без амбиций. Вы не соответствуете уровню нашей истории». На втором говорилось: «Футболисты без желания и достоинства, вы – зеркало этого владельца».
«Милан» находится на восьмой позиции в таблице чемпионата Италии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий