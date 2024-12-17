«Спартак» – народная команда. То, что она появилась в женском футболе, нам принесло много внимания и болельщиков». РФС о сезоне женской Суперлиги

В РФС заявили о положительном влиянии ЖФК «Спартак» на женский футбол в России.

– Главный хайлайт 2024 года, если говорить про профессиональный футбол, это тот уровень конкуренции, который есть в женской Суперлиге . У нас чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России – это три разные команды. У нас в последнем туре чемпионата разыгрывались призовые места. Мне кажется, это огромное достижение.

– «Спартак» в дебютном сезоне завоевал бронзовые медали. Что это для значит для Суперлиги?

– Это огромное приобретение и со спортивной точки зрения, и с точки зрения популяризации и развития. «Спартак» – это народная команда. То, что она появилась в женском футболе, нам принесло много внимания и болельщиков.

Это колоссальное достижение, что они в первом сезоне вошли в число призеров. Это мощнейший прорыв, но важно отметить, насколько это важно и с точки зрения популяризации. Это важнейшая наша задача.

– У них самая большая группа болельщиков в Суперлиге?

– По посещаемости лидирует «Зенит», но «Спартак» на твердом втором месте, – сказала руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.