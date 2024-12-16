УЕФА увеличил призовой фонд женского Евро в 1,5 раза – до 41 млн евро. Федерации распределят между футболистками от 30 до 40% полученных средств

УЕФА увеличил призовой фонд женского Евро-2025.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля 2025 года.

Исполком УЕФА утвердил призовой фонд предстоящего турнира в размере 41 млн евро – на 156% больше, чем в 2022 году.

Все 16 команд-участниц турнира получат гарантированную выплату в размере 1,8 млн евро. Команды будут получать по 50 тысяч евро за каждую ничью и по 100 тысяч евро за победы на групповом этапе, а также бонусы за выход в каждый следующий этап плей-офф. Победитель чемпионата Европы может максимально получить 5,1 млн евро при условии, что выиграет все матчи на групповом этапе.

Кроме того, на Евро-2025 футбольные ассоциации стран-участниц впервые будут распределять между футболистками гарантированный процент от вознаграждений – от 30 до 40% дохода по итогам турнира. При этом для команд, вышедших в плей-офф, рекомендовано выплатить игрокам от 30 до 40% дохода.

Общий фонд компенсации европейским клубам, отпускающим футболисток на турнир, увеличится до 6 миллионов евро. Сумма выплат рассчитывается в соответствии со сроком пребывания игрока на турнире, включая подготовку – по 657 евро в день. Минимальная сумма за одного игрока, которую сможет получить клуб на Евро-2025, составит 13 140 евро, максимальная – 24 309 евро.

Также УЕФА анонсировал второй женский еврокубковый турнир – Кубок Европы УЕФА. Новое соревнование будет запущено в сезоне-2025/26.

Испания сыграет с Португалией, Италией и Бельгией на групповом этапе женского Евро-2025. Франция в одной группе с Англией и Нидрландами, Германия – с Данией и Швецией