Испания сыграет с Португалией, Италией и Бельгией на групповом этапе женского Евро-2025. Франция в одной группе с Англией и Нидрландами, Германия – с Данией и Швецией
Определились группы женского чемпионата Европы 2025 года.
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира, который пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля. По ее результатам сформированы следующие группы:
Группа А: Швейцария, Норвегия, Исландия, Финляндия
Группа B: Испания, Португалия, Бельгия, Италия
Группа C: Германия, Польша, Дания, Швеция
Группа D: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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