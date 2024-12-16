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Испания сыграет с Португалией, Италией и Бельгией на групповом этапе женского Евро-2025. Франция в одной группе с Англией и Нидрландами, Германия – с Данией и Швецией

Определились группы женского чемпионата Европы 2025 года.

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира, который пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля. По ее результатам сформированы следующие группы:

Группа А: Швейцария, Норвегия, Исландия, Финляндия

Группа B: Испания, Португалия, Бельгия, Италия

Группа C: Германия, Польша, Дания, Швеция

Группа D: Франция, Англия, Уэльс, Нидерланды.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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