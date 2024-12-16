Алессандро Костакурта: «Милану» не достает таких ценностей, как скромность, альтруизм, страсть и взаимопомощь. Фонсека работает больше, чем-кто либо»

Алессандро Костакурта заявил о недостатке некоторых ценностей в «Милане».

Миланский клуб сыграл вничью 0:0 против «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А.

«Милан» находится на восьмой позиции в турнирной таблице.

«Паулу Фонсека старается изо всех сил. Он тот, кто работает больше, чем кто-либо, чтобы попытаться выбраться из этой ситуации.

Футболисты пытаются стать командой, но у нее не так много ценностей – таких, как скромность, альтруизм, страсть и взаимопомощь», – сказал бывший защитник «Милана » Алессандро Костакурта .