Грилиш не забивает 45 матчей подряд за «Ман Сити». У вингера 0+2 в 17 играх этого сезона

Безголевая серия Джека Грилиша составляет 45 матчей.

Полузащитник «Манчестер Сити » появился на поле на 77-й минуте в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и не сделал результативных действий.

Таким образом, англичанин не забивает за «горожан» на протяжении 45 игр подряд.

В прошлый раз вингер отметился голом 16 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне Джек Грилиш сделал две результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. В АПЛ – 0+1 в 12 играх, проводя на поле в среднем 40 минут.