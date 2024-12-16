Грилиш не забивает 45 матчей подряд за «Ман Сити». У вингера 0+2 в 17 играх этого сезона
Безголевая серия Джека Грилиша составляет 45 матчей.
Полузащитник «Манчестер Сити» появился на поле на 77-й минуте в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и не сделал результативных действий.
Таким образом, англичанин не забивает за «горожан» на протяжении 45 игр подряд.
В прошлый раз вингер отметился голом 16 декабря 2023 года.
В нынешнем сезоне Джек Грилиш сделал две результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. В АПЛ – 0+1 в 12 играх, проводя на поле в среднем 40 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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