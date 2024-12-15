Первый удар в манчестерском дерби случился на 21-й минуте – позднее всего в матчах «МЮ» и «Сити» с сезона-2006/07. Бил Фоден

«МЮ» и «Ман Сити» нанесли самый поздний первый удар в дерби почти за 20 лет.

Первый удар в матче 16-го тура АПЛ случился лишь на 21-й минуте – Филип Фоден не попал в створ ворот «МЮ ».

С момента сбора статистики (сезон-2006/07) это самое долгое ожидание первого удара в манчестерском дерби.