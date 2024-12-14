«Сент-Этьен» уволил Даль’Ольо после 3-го поражения подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1
В «Сент-Этьене» будет новый главный тренер.
Сегодня клуб объявил об освобождении Оливье Даль’Ольо от его обязанностей. В ближайшее время руководить командой будет Лоран Уар, директор академии.
Вчера «Сент-Этьен» потерпел третье поражение подряд (от «Тулузы») и после 15 туров занимает в таблице Лиги 1 шестнадцатое место.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сент-Этьена»
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