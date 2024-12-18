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Стартовал пятый сезон конкурса РФС «Россия – футбольная страна». Это масштабный проект поддержки футбольных инициатив

Пятый сезон всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна» запустился 10 декабря. Это конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах.  

Организаторы любых действующих футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 9 февраля 2025 года. Общий призовой фонд для победителей и призеров составит 7,55 млн рублей. 

Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из девяти номинаций:

  • лучший массовый проект в футболе;

  • лучший проект для лиц с ОВЗ;

  • лучший проект для женщин;

  • лучшая любительская лига;

  • лучший любительский клуб;

  • лучший корпоративный футбольный проект;

  • лучшая футбольная инициатива;

  • лучший проект для детей;

  • лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации. 

Победители и призеры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место – 350 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов примут участие в специальном мероприятии РФС. Заявку на участие в конкурсе можно подать на специальной платформе

Прием заявок продолжится до 9 февраля 2025 года, после чего пройдет отбор проектов, которые будут допущены до участия в конкурсе. С 16 февраля до 14 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 20 марта эти проекты пройдут промежуточный межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа.

В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 15 мая. 

Десятый победитель конкурса, как и в предыдущих двух сезонах, будет выбран народным голосованием. Пользователи смогут проголосовать за понравившийся проект на Спортсе’‘. Среди всех заявок конкурса редакция выберет и представит читателям несколько ярких футбольных инициатив в блоге «Страна, где любят футбол»

«Конкурс «Россия – футбольная страна» проводится уже пятый год, и за это время он стал одним из самых ожидаемых и популярных проектов РФС, – рассказал президент РФС Александр Дюков. – В нем участвуют как маленькие локальные, так и всероссийские инициативы – от Школьной футбольной лиги Дагестана, в которой играют свыше 260 тысяч детей, до «Футбола по-боровецки» из Вологодской области, где играют несколько поколений местных жителей. В прошлом сезоне конкурсантами стали 444 проекта из 76 регионов, общая аудитория которых составила 788 тысяч человек. Среди них были отобраны и награждены 25 лучших футбольных инициатив».  

«Благодаря конкурсу мы также находим проекты, которые получают возможность представить Россию в UEFA Grassroots Awards – главной европейской премии в массовом футболе. В юбилейном сезоне РФС продолжит находить и поддерживать новые яркие проекты в массовом футболе».

Конкурс «Россия – футбольная страна» проводится с 2020 года. За четыре прошедших сезона в нем приняли участие 1928 проектов.

Опубликовано: Sports
любительский футбол
logoРФС
logoАлександр Дюков
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