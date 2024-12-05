Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»

Олег Шатов прибыл в «Зенит» на стажировку к Сергею Семаку.

34-летний исполняющий обязанности главного тренера «Урала» играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 по 2020 год.

– Вы прибыли сюда на стажировку, так?

– Получается, так.

– Это не шутка?

– Нет, все серьезно.

– Сколько дней она пройдет?

– Два дня. Учимся у лучших!

– Как оцените тот период, который провели в роли тренера «Урала»? Довольны тем, что показывала команда?

– Пока мы это не обсуждаем («Урал» под руководством Шатова одержал три победы и один раз сыграл вничью в Мелбет Первой лиге – Спортс’‘).

– Каково это – оказаться на базе «Зенита», за который играли, спустя много лет?

– Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием.

Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Урала » Олег Шатов .

Шатов – тренер «Урала». Опыта лишь полгода, учился с Мостовым, надо в РПЛ («иначе расстрел»)