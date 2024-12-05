Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»
34-летний исполняющий обязанности главного тренера «Урала» играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 по 2020 год.
– Вы прибыли сюда на стажировку, так?
– Получается, так.
– Это не шутка?
– Нет, все серьезно.
– Сколько дней она пройдет?
– Два дня. Учимся у лучших!
– Как оцените тот период, который провели в роли тренера «Урала»? Довольны тем, что показывала команда?
– Пока мы это не обсуждаем («Урал» под руководством Шатова одержал три победы и один раз сыграл вничью в Мелбет Первой лиге – Спортс’‘).
– Каково это – оказаться на базе «Зенита», за который играли, спустя много лет?
– Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием.
Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов.
Шатов – тренер «Урала». Опыта лишь полгода, учился с Мостовым, надо в РПЛ («иначе расстрел»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий