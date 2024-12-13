Бельгийский «Юнион» с отсылкой на Симпсонов наказал игрока за критику «Серкль Брюгге». Лапуссен повторил сцену с Бартом из заставки, много раз написав названия команд на доске
После ничьей с «Серкль Брюгге» в воскресенье (0:0) полузащитник «Юниона» Лоик Лапуссен раскритиковал соперника и обстоятельства игры.
Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдел» – домашней арены для «Брюгге» и «Серкль Брюгге».
«При всем уважении к «Серкль Брюгге», такие обстоятельства не вызывают желания играть в футбол. Думаю, даже болельщикам неприятно приходить сюда. Играть на стадионе «Ян Брейдел» против «Брюгге» или «Серкль Брюгге» – это огромная разница», – заявил Лапуссен.
«Юнион» решил наказать своего игрока, сделав видео, вдохновленное мультсериалом «Симпсоны». В видео под звуковую дорожку из сериала Лапуссен сидит у доски, где десятки раз написано «Union-Cercle», повторяя сцену с Бартом Симпсоном из заставки мультфильма. Когда прозвенел звонок, Лапуссен убежал на тренировочное поле.
Видео было дополнено извинениями. «Я хотел бы извиниться перед нашими друзьями из «Серкль Брюгге» и болельщиками «Юниона» за свои слова о стадионе и болельщиках после матча», – добавил полузащитник.
Скриншоты: x.com/UnionStGilloise
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