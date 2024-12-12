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Месси посетил Азербайджан: «Познакомился с богатой культурой страны. Поддержка и гостеприимство – на высоком уровне»

Лионель Месси посетил Азербайджан.

Нападающий «Интер Майами» 11 декабря провел встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.

После показа фильма о карьере аргентинца Лионель Месси вышел на сцену вместе с партнерами по команде – Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

«Во время этого визита в Баку у меня была небольшая возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана.

От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи.

Поддержка и гостеприимство были на высоком уровне. Большое спасибо!» – сказал Месси.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Media.az
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoЛуис Суарес
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoМЛС
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