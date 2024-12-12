Месси посетил Азербайджан: «Познакомился с богатой культурой страны. Поддержка и гостеприимство – на высоком уровне»
Лионель Месси посетил Азербайджан.
Нападающий «Интер Майами» 11 декабря провел встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.
После показа фильма о карьере аргентинца Лионель Месси вышел на сцену вместе с партнерами по команде – Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
«Во время этого визита в Баку у меня была небольшая возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана.
От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи.
Поддержка и гостеприимство были на высоком уровне. Большое спасибо!» – сказал Месси.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Media.az
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