Силкин про РПЛ: «Беда нашего футбола – очень много посредственных иностранцев! В «Динамо» 14 легионеров! Зачем?»

Сергей Силкин высказался относительно уровня иностранных футболистов в РПЛ.

– Какую позицию, прежде всего, надо укрепить «Динамо» этой зимой?

– Это вопрос тренеру. Не мне решать. В идеале не помешало бы взять игрока в каждую линию. Причем не легионеров. Я бы нашел россиян.

– Что скажете о бразильском полузащитнике Артуре?

– Я так и не понял, что это за игрок.

– Ничего особенного в нем не увидели?

– Ничего особенного… Беда нашего футбола в том, что у нас очень много посредственных иностранцев! В том же «Динамо» 14 легионеров! А зачем они нужны в таком количестве?

– Есть, например, Бителло, Лаксальт, Нгамале. Разве слабые?

– Хорошо, пусть будет три легионера. Ну даже пять. А 14-то зачем? Ты же всех 14 на поле не выпустишь?

– Но в заявке можно держать.

– Можно. И зарплату всем плати, и бонусы. Они же как контракты составляют?

– Как?

– Бонусы, премии у них прописаны, а штрафы почему-то нет. Я просто с этим сталкивался, знаю.

Наши функционеры ведут себя неправильно. Приглашают сюда легионеров и создают для них все блага. А с них, наоборот, спрашивать надо!

Видимо, руководители бояться обидеть иностранцев, по голове их только гладят.

А я вам так скажу. Если в Европе легионер сыграл так же, как местный, его пресса сожрет с потрохами! А у нас такого нет, – сказал бывший главный тренер «Динамо » Сергей Силкин .