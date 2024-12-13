Силкин про РПЛ: «Беда нашего футбола – очень много посредственных иностранцев! В «Динамо» 14 легионеров! Зачем?»
– Какую позицию, прежде всего, надо укрепить «Динамо» этой зимой?
– Это вопрос тренеру. Не мне решать. В идеале не помешало бы взять игрока в каждую линию. Причем не легионеров. Я бы нашел россиян.
– Что скажете о бразильском полузащитнике Артуре?
– Я так и не понял, что это за игрок.
– Ничего особенного в нем не увидели?
– Ничего особенного… Беда нашего футбола в том, что у нас очень много посредственных иностранцев! В том же «Динамо» 14 легионеров! А зачем они нужны в таком количестве?
– Есть, например, Бителло, Лаксальт, Нгамале. Разве слабые?
– Хорошо, пусть будет три легионера. Ну даже пять. А 14-то зачем? Ты же всех 14 на поле не выпустишь?
– Но в заявке можно держать.
– Можно. И зарплату всем плати, и бонусы. Они же как контракты составляют?
– Как?
– Бонусы, премии у них прописаны, а штрафы почему-то нет. Я просто с этим сталкивался, знаю.
Наши функционеры ведут себя неправильно. Приглашают сюда легионеров и создают для них все блага. А с них, наоборот, спрашивать надо!
Видимо, руководители бояться обидеть иностранцев, по голове их только гладят.
А я вам так скажу. Если в Европе легионер сыграл так же, как местный, его пресса сожрет с потрохами! А у нас такого нет, – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.
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