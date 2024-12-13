  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Силкин про РПЛ: «Беда нашего футбола – очень много посредственных иностранцев! В «Динамо» 14 легионеров! Зачем?»
33

Силкин про РПЛ: «Беда нашего футбола – очень много посредственных иностранцев! В «Динамо» 14 легионеров! Зачем?»

Сергей Силкин высказался относительно уровня иностранных футболистов в РПЛ.

– Какую позицию, прежде всего, надо укрепить «Динамо» этой зимой?

– Это вопрос тренеру. Не мне решать. В идеале не помешало бы взять игрока в каждую линию. Причем не легионеров. Я бы нашел россиян.

– Что скажете о бразильском полузащитнике Артуре?

– Я так и не понял, что это за игрок.

– Ничего особенного в нем не увидели?

– Ничего особенного… Беда нашего футбола в том, что у нас очень много посредственных иностранцев! В том же «Динамо» 14 легионеров! А зачем они нужны в таком количестве?

– Есть, например, Бителло, Лаксальт, Нгамале. Разве слабые?

– Хорошо, пусть будет три легионера. Ну даже пять. А 14-то зачем? Ты же всех 14 на поле не выпустишь?

– Но в заявке можно держать.

– Можно. И зарплату всем плати, и бонусы. Они же как контракты составляют?

– Как?

– Бонусы, премии у них прописаны, а штрафы почему-то нет. Я просто с этим сталкивался, знаю.

Наши функционеры ведут себя неправильно. Приглашают сюда легионеров и создают для них все блага. А с них, наоборот, спрашивать надо!

Видимо, руководители бояться обидеть иностранцев, по голове их только гладят.

А я вам так скажу. Если в Европе легионер сыграл так же, как местный, его пресса сожрет с потрохами! А у нас такого нет, – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-Футбол»
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАртур Гомес
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»
18 минут назад
Месси об игроке, напоминающем ему себя в молодости: «Назову Ямаля. Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое его ждет»
112 минут назад
Станкович развелся с женой после 23 лет брака, у пары трое детей. Тренер «Спартака» планирует тайную свадьбу с новой девушкой (Blic)
2023 минуты назад
Каррагер об «МЮ»: «Рэшфорда надо продать, его потенциал не реализован. Бруну был одним из лучших, но за него можно получить хорошую сумму. Ему 30»
726 минут назад
У Хейлунда и Амада случилась стычка после матча с «Викторией». Аморим рад: «Идеально. Когда тебе все равно, ты ничего не делаешь»
627 минут назад
У «Ман Сити» рекордная для АПЛ выручка в сезоне-2023/24 – 715 млн фунтов, «горожане» побили свой же рекорд. Прибыль до налогов – 73,8 млн
2957 минут назад
Александр Мостовой: «99% судей не играли в футбол – ключевая проблема. Смешно, как в программах разбирают эпизоды – ну как вы не видите элементарных вещей!»
3358 минут назад
Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе начнется в 14:00. Испания, Англия, Франция – в 1-й корзине
49сегодня, 09:27
Нани уверен, что Роналду сыграет на ЧМ-2030 в 45 лет: «Нет сомнений! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме»
42сегодня, 09:21
Дзюба о задачах в 2025 году: «Сохраниться с «Акроном» в РПЛ, побить рекорды Кержакова и Лоськова»
10сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Рубина» Чуни о фамилии: «В Италии и Германии говорят Куни. Но правильно – Чуни»
410 минут назад
Дмитрий Булыкин: «Станкович – лучший тренер первой части сезона РПЛ. «Спартак» показывал невероятный футбол, есть шансы побороться за золото»
645 минут назад
Неймар хочет сыграть на следующем ЧМ: «Я уже трижды участвовал в этом турнире и хочу сделать это в четвертый раз»
349 минут назад
Адвокат Мбаппе о закрытии дела по изнасилованию: «Вполне возможно, что жалоба его не касалась. Шведская пресса предвосхитила ряд вещей, которые не относились к словам прокурора»
152 минуты назад
Батраков о журналистах: «Самое неприятное, когда тычут камерой или микрофоном в лицо. Могу отказать в интервью – бывает тяжело говорить»
3сегодня, 09:09
Винисиус и Пике встретились в Мадриде, чтобы обсудить сотрудничество по Kings League
9сегодня, 09:01
Хавбек «Акрона» Джурасович о Дзюбе: «Маэстро, делает волшебство на поле. На нем строится наша атака»
сегодня, 08:56
«МЮ» купит 17-летнего защитника Леона за 4 млн долларов и 1+3,5 млн бонусов. Парагваец перейдет в июне
4сегодня, 08:43
Карасев, Кукуляк, Левников, Москалев, Шадыханов, Опейкина – в списке судей ФИФА от России на 2025 год. Безбородов исключен
4сегодня, 08:31
Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу
4сегодня, 08:19
Рекомендуем