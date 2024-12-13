Дом Румменигге ограбили на 250 тысяч евро. Воры проникли через балкон, украли наличные, драгоценности и скрылись
Дом Карла-Хайнца Румменигге в Мюнхене был ограблен.
Как сообщает Bild, грабители взломали дом члена наблюдательного совета «Баварии» и двукратного обладателя «Золотого мяча».
Злоумышленники проникли через балконную дверь, обыскали комнаты и скрылись в неизвестном направлении с наличными и драгоценностями на сумму 250 тысяч евро.
Полиция Мюнхена ведет расследование, преступники пока не установлены.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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