Дом Румменигге ограбили на 250 тысяч евро. Воры проникли через балкон, украли наличные, драгоценности и скрылись

Дом Карла-Хайнца Румменигге в Мюнхене был ограблен.

Как сообщает Bild, грабители взломали дом члена наблюдательного совета «Баварии» и двукратного обладателя «Золотого мяча».

Злоумышленники проникли через балконную дверь, обыскали комнаты и скрылись в неизвестном направлении с наличными и драгоценностями на сумму 250 тысяч евро.

Полиция Мюнхена ведет расследование, преступники пока не установлены.