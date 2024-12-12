Гризманн, Сака и Олисе с дублями претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 6-го тура Лиги чемпионов.
Вратарь «Бреста» Марко Бизот не пропустил ни одного мяча в матче против ПСВ (1:0).
Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе сделал дубль и отметился голевой передачей в игре с «Шахтером» (5:1).
Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил два гола в матче против «Монако» (3:0).
Хавбек «Атлетико» Антуан Гризманн сделал дубль в игре со «Слованом» (3:1).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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