Темнокожему фанату «Арсенала» за расистский твит о Парти на 3 года запретили посещать матчи. На суде он назвал публикацию «сатирой» на расистов
Как сообщает ESPN, темнокожий болельщик «канониров» по имени Чарльз Огунмилейд был наказан за оскорбительный твит о Парти опубликованный в апреле 2023 года после промаха ганского полузащитника «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном».
Отмечается, что на суде Огунмилейд признал свою вину и заявил, что не является расистом, а его сообщение являлось «сатирой» на предполагаемую расистскую реакцию болельщиков на промах Парти. При вынесении приговора суд также учел, что болельщик сам сталкивался с расизмом.
Осужденному фанату запрещено посещать футбольные матчи в течение трех лет, он также будет обязан сдавать паспорт на время выездных матчей сборной Англии за границей. Кроме того, суд назначил ему штраф и компенсацию судебных издержек на общую сумму 260 фунтов.
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