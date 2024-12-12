У Рафиньи 25 (17+8) очков в 23 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Боруссии» в ЛЧ
Рафинья сделал 25 результативных действий в сезоне в составе «Барселоны».
Вингер каталонцев забил в матче с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Рафинья сделал 8-е результативное действие в текущем розыгрыше турнира – теперь на его счету 6 голов и 2 голевых передачи.
В 23 матчах за «Барселону» во всех турнирах Рафинья отметился 17 голами и 8 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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