Симеоне о плотном календаре: «Это никого не волнует, важны только результаты. Если играют плохо и не бегают – сразу критика, играют хорошо – ничего не говорят»
Диего Симеоне высказался о плотном календаре.
«Атлетико» обыграл «Слован» в 6-м туре общего этапа ЛЧ (3:1).
– Вы бы хотели, чтобы клуб выразил протест против расписания игр?
– Всем необходимо отдыхать и не играть в таком плотном графике. Я просто отмечаю это, потому что мы играли в четверг, потом в воскресенье в 21:00, при том, что у нас Лига чемпионов в среду, и снова [матч] в воскресенье в 14:00, хотя могли бы играть вечером.
Но это никого не волнует, важны только результаты: если играют плохо и не бегают – сразу критика, играют хорошо – никто ничего не говорит, – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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