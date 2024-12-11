Экс-тренер «Барсы» Сетьен возглавил «Бэйцзин Гоань» из чемпионата Китая

Кике Сетьен возглавил клуб из чемпионата Китая.

Бывший главный тренер «Барселоны» подписал контракт с «Бэйцзин Гоань ». Команда из Пекина заняла 4-е место в китайской Суперлиге в сезоне-2024.

Последним местом работы Сетьена был «Вильярреал », который он покинул в сентябре 2023 года. В «Барселоне» испанский специалист работал с января по август 2020-го.