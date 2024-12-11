Экс-тренер «Барсы» Сетьен возглавил «Бэйцзин Гоань» из чемпионата Китая
Кике Сетьен возглавил клуб из чемпионата Китая.
Бывший главный тренер «Барселоны» подписал контракт с «Бэйцзин Гоань». Команда из Пекина заняла 4-е место в китайской Суперлиге в сезоне-2024.
Последним местом работы Сетьена был «Вильярреал», который он покинул в сентябре 2023 года. В «Барселоне» испанский специалист работал с января по август 2020-го.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Xinhuanet
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