Матч «Валенсия» – «Реал», перенесенный из-за наводнения, пройдет 3 января

Стала известна дата матча между «Валенсией» и «Реалом».

Встреча 12-го тура Ла Лиги должна была состояться на стадионе «Месталья» в начале ноября, однако была перенесена из-за наводнения в Валенсии, вызванного сильными ливнями и штормом.

Согласно решению комитета Королевской испанской футбольной федерации, игра состоится 3 января 2025 года.

Изначально матч был запланирован на 2 января, однако Ассоциация испанских футболистов выступила против этой даты, так как это противоречит соглашению, согласно которому с 23 декабря по 2 января включительно футболисты освобождены от участия в официальных матчах.

Как передает Relevo, игроки обеих команд предпочли получить дополнительный день для подготовки сразу после рождественских каникул, вместо того чтобы сокращать свой отдых и выходить на поле 2 января.

В связи с этим, матчи Кубка Испании «Депортива Минера» – «Реал » и «Эльденсе» – «Валенсия » также будут перенесены на 6 и 7 января соответственно.