Наби Кейта может уйти в «Ференцварош» в аренду. «Вердер» отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги в апреле

Хавбек «Вердера» Наби Кейта может перейти в «Ференцварош».

Венгерский клуб намерен арендовать 29-летнего гвинейца с января 2025-го на один год, сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild.

Кейта еще не завершил медосмотр в «Ференцвароше », но сделку могут оформить в течение 2-3 дней.

Контракт полузащитника с «Вердером » рассчитан до июня 2026 года. Ранее клуб отстранил Кейта за отказ от поездки на матч Бундеслиги в апреле.