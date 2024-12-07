Наби Кейта может уйти в «Ференцварош» в аренду. «Вердер» отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги в апреле
Хавбек «Вердера» Наби Кейта может перейти в «Ференцварош».
Венгерский клуб намерен арендовать 29-летнего гвинейца с января 2025-го на один год, сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild.
Кейта еще не завершил медосмотр в «Ференцвароше», но сделку могут оформить в течение 2-3 дней.
Контракт полузащитника с «Вердером» рассчитан до июня 2026 года. Ранее клуб отстранил Кейта за отказ от поездки на матч Бундеслиги в апреле.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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