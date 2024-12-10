Александр Григорян подверг критике хавбека «Зенита» Клаудиньо.

27-летний бразилец в 16 матчах в Мир РПЛ в текущем сезоне отметился 5 голевыми передачами.

«В прошлом сезоне видели такого же Клаудиньо : потерянного, заставляющего себя работать, а не играть. Заставляющего – ключевое слово.

Это игровик. Желания нет, а волевые усилия – это не для него», – сказал бывший тренер «Кубани».