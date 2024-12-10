Григорян о Клаудиньо: «Нет желания, а волевые усилия – не для него. В прошлом сезоне был таким же: потерянным, заставляющим себя работать, а не играть»
Александр Григорян подверг критике хавбека «Зенита» Клаудиньо.
27-летний бразилец в 16 матчах в Мир РПЛ в текущем сезоне отметился 5 голевыми передачами.
«В прошлом сезоне видели такого же Клаудиньо: потерянного, заставляющего себя работать, а не играть. Заставляющего – ключевое слово.
Это игровик. Желания нет, а волевые усилия – это не для него», – сказал бывший тренер «Кубани».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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