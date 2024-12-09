Карпин о долгих переездах «Ростова»: «Я в 55 лет вывожу, а игроки в свои 25 почему не могут? Будут посланы далеко и подальше, если кто‑то подойдет. Это отмазки»

Валерий Карпин не примет от игроков «Ростова» жалобы на долгие переезды .

Аэропорт Ростова‑на‑Дону был закрыт для полетов в 2022 году.

– Было ли в последнее время такое, что кто‑то из футболистов приходил и говорил, что больше не может, сил нет и переезды вывозить не может?

– Ни один футболист не подходил с таким вопросом, даже пожеланием. Они понимают, если кто‑то из них ко мне лично подойдет, то понятно, что они будут посланы далеко и подальше.

Ответ будет примерно такой: если я в свои 55 лет все это вывожу, то вы в свои 25 лет почему не можете? Это отмазки, – сказал главный тренер «Ростова».

После 18 туров ростовчане набрали 26 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.