«Динамо» Минск выиграло чемпионат Беларуси во 2-й раз подряд
Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси в 2024 году.
В матче 29-го тура минчане на своем поле обыграли БАТЭ со счетом 1:0. Сегодняшняя победа досрочно обеспечила минскому «Динамо» чемпионский титул в 2024 году – команда опережает «Неман», занимающий 2-ю строчку, на 5 очков при игре в запасе.
«Динамо» Минск стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд. Всего команда выигрывала турнир 9 раз.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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