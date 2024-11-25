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«Динамо» Минск выиграло чемпионат Беларуси во 2-й раз подряд

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси в 2024 году.

В матче 29-го тура минчане на своем поле обыграли БАТЭ со счетом 1:0. Сегодняшняя победа досрочно обеспечила минскому «Динамо» чемпионский титул в 2024 году – команда опережает «Неман», занимающий 2-ю строчку, на 5 очков при игре в запасе.

«Динамо» Минск стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд. Всего команда выигрывала турнир 9 раз.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
logoДинамо Минск
logoвысшая лига Беларусь
logoНеман
logoБАТЭ
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