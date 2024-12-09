Мерсон о Палмере: «Стал важной птицей. Чтобы выиграть АПЛ, нужен некто особенный, и у «Челси» он есть»

Пол Мерсон считает, что Коул Палмер может привести «Челси» к титулу в АПЛ.

После 15 туров «синие» занимают в таблице 2-е место, отставая на 4 очка от «Ливерпуля», у которого матч в запасе.

«Он феноменален. Никто толком его не знал, когда он пришел из «Ман Сити», поэтому он не испытывал давления. Но за последние семь месяцев он стал важной птицей.

Для соперников сейчас главное – остановить Палмера . Они пытаются это сделать, но не могут. Это говорит о том, насколько он хорош. Он очень смышленый. Каждой команде нужен некто особенный, чтобы выиграть титул АПЛ , и у «Челси » он есть», – сказал бывший игрок «Арсенала».