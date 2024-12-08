«Динамо» в 4-й раз в сезоне РПЛ забило 4 гола, «Химкам» – дважды

«Динамо» в 4-й раз забило 4 гола в текущем сезоне чемпионата России.

Сегодня бело-голубые дома победили «Химки» со счетом 4:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

В первом матче на выезде команда Марцела Лички обыграла подмосковный клуб со счетом 4:3.

Также в текущем сезоне Мир РПЛ «Динамо» забило по 4 мяча «Рубину» (4:0) в гостях и «Ахмату» (4:2) дома.