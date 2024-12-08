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  • Мбаппе от 3:0 с «Жироной»: «Реал» прекрасно начал и контролировал ход игры во 2-м тайме. Моя работа – показывать индивидуальную игру и помогать команде побеждать»
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Мбаппе от 3:0 с «Жироной»: «Реал» прекрасно начал и контролировал ход игры во 2-м тайме. Моя работа – показывать индивидуальную игру и помогать команде побеждать»

Килиан Мбаппе высказался о победе «Реала» над «Жироной» (3:0) в Ла Лиге.

«Сложный матч, мы знаем, как он важен. Они очень хорошо владеют мячом, но мы прекрасно начали матч, забили в первом тайме, а на второй вышли очень сильными, забили два гола и контролировали ход игры.

[Мой гол] – это часть моей работы: помогать команде, показывать индивидуальную игру и помогать побеждать», – сказал нападающий «Реала» в интервью Real Madrid TV.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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