Мбаппе от 3:0 с «Жироной»: «Реал» прекрасно начал и контролировал ход игры во 2-м тайме. Моя работа – показывать индивидуальную игру и помогать команде побеждать»
Килиан Мбаппе высказался о победе «Реала» над «Жироной» (3:0) в Ла Лиге.
«Сложный матч, мы знаем, как он важен. Они очень хорошо владеют мячом, но мы прекрасно начали матч, забили в первом тайме, а на второй вышли очень сильными, забили два гола и контролировали ход игры.
[Мой гол] – это часть моей работы: помогать команде, показывать индивидуальную игру и помогать побеждать», – сказал нападающий «Реала» в интервью Real Madrid TV.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости