Семак оценил первую половину сезона для «Зенита»: «С 4+ опустились до 3+ минимум. Нужны эмоции, откуда их черпать тем, кто добился уже результата в последние годы»

Сергей Семак дал оценку выступлению «Зенита» в первой половине Мир РПЛ.

В 18-м туре петербуржцы уступили «Акрону» (1:2).

– Сергей Богданович, сегодняшний матч подвел итог под первой половиной сезона. Какую оценку вы поставите своей команде по пятибалльной шкале?

– К сожалению, смазали концовку, две последние игры перечеркнули ту ситуацию, которая была в первой части чемпионата. По набору очков и другим компонентам эти две домашние игры проиграть… конечно, думаю, что с 4+ мы опустились как минимум до 3+.

– Впереди зимний перерыв, зимнее трансферное окно. На ваш взгляд, ожидается ли нынешний состав в усилении новыми игроками?

– Трансферный вопрос не стоит на месте, все время есть какое-то движение, каких-то игроков мы просматриваем, кто-то, может быть, хочет уйти, какие-то позиция хочется освежить. Получится или нет, мы посмотрим. Вопрос всегда важный, особенно для команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Здесь, конечно, нужны эмоции, нужна свежая кровь. Те игроки, которые еще не выигрывали, чтобы они приходили голодными до побед.

В этом отношении я понимаю ребят, им сложно. Задачи одни и те же каждый год, каждый год нужно-нужно-нужно. Но эмоции – самое сложное. Откуда их нужно черпать, особенно для тех, кто добился уже хорошего результата на протяжении последних лет, – сказал главный тренер «Зенита ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Следом идет «Краснодар» – у «быков» 38 баллов и игра в запасе.