Газизов о проблемах с интернетом в Дагестане: «Есть сбои, но ничего страшного. Рядом со стадионом чаще, попросили болельщиков распечатать QR-коды»

Шамиль Газизов рассказал о проблемах с интернетом в Дагестане.

Накануне вечером стало известно, что Роскомнадзор начал тестировать «сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» в некоторых регионах России. Сбои были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне, сообщает «Смотрим.ru».

«Есть сбои, но ничего страшного, ни у кого вопросов не возникло, все нормально. Кто-то использует какие-то способы, но и с ними бывают проблемы. Рядом со стадионом чаще сбои интернета. Поэтому мы попросили болельщиков распечатать QR-коды. Больше ничего сделать не можем», – рассказал гендиректор махачкалинского «Динамо ».