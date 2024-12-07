Газизов о проблемах с интернетом в Дагестане: «Есть сбои, но ничего страшного. Рядом со стадионом чаще, попросили болельщиков распечатать QR-коды»
Шамиль Газизов рассказал о проблемах с интернетом в Дагестане.
Накануне вечером стало известно, что Роскомнадзор начал тестировать «сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» в некоторых регионах России. Сбои были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне, сообщает «Смотрим.ru».
«Есть сбои, но ничего страшного, ни у кого вопросов не возникло, все нормально. Кто-то использует какие-то способы, но и с ними бывают проблемы. Рядом со стадионом чаще сбои интернета. Поэтому мы попросили болельщиков распечатать QR-коды. Больше ничего сделать не можем», – рассказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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