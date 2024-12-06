Квеквескири о словах Зиньковского «они что, в футбол играют?» о «Факеле»: «Выбился наверх, молодец – можно неуважительно высказываться? Кто ему дал право говорить такие вещи?»
– Мне не понравилось, когда Зиньковский, проведший пару неплохих сезонов в «Крыльях», сказал: «Они что, в футбол играют?»
Кто ему дал право говорить такие вещи? Что такое футбол? Где его границы? Кто как должен играть? Надеюсь, мне это все кто-нибудь когда-нибудь объяснит.
Мы с Антоном делаем одно дело. Почему он обесценил нашу победу? Несколько лет назад он играл далеко не в «Спартаке», но так сложилась жизнь, он выбился наверх, молодец.
И что, после этого можно неуважительно высказываться о футболистах, которые играют в менее статусных командах?
– После первого матча со «Спартаком» Абаскаль сказал, что вы лучшая команда лиги по борьбе. Почему вы не восприняли это как комплимент?
– Для меня это комплимент: значит, мы их психологически переиграли.
А что, «Аталанта», которая играет один в один по всему полю, это не борьба? Она уничтожает соперников на каждом участке поля.
В Москве мы задавили «Спартак» прессингом. Почему они так не делали? Поэтому я желаю командам Абаскаля бороться так же, как «Факел», – сказал в интервью Спортсу’’ полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири.
«В России я нерусский, в Грузии – беженец, в Абхазии – грузин». Интервью дерзкого капитана «Факела» Квеквескири
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