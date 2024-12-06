Постекоглу о перепалке с фанатами «Тоттенхэма» после 0:1 с «Борнмутом»: «Мне не понравилось то, что говорилось, но это нужно принять. Их разочарование справедливо, мы упустили игру»

Эндж Постекоглу рассказал о неприятном разговоре с болельщиками «Тоттенхэма».

«Шпоры» проиграли «Борнмуту » на выезде в 14-м туре АПЛ (0:1).

После матча главный тренер «Тоттенхэма» направился к болельщикам команды на гостевой трибуне, выражавшим недовольство. Между сторонами возникла перепалка, после чего стюард попытался успокоить ситуацию, попросив 59-летнего австралийца уйти.

«Они разочарованы и имеют право. Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял. Мне не понравилось то, что говорилось, потому что я человек, но это нужно принять.

Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, когда дела идут плохо, нужно осознавать разочарование и недовольство. Их разочарование справедливо, потому что мы упустили игру. Но это нормально. Я это понимаю.

Все, что я могу сказать: я очень расстроен, но полон решимости исправить ситуацию и буду бороться, пока это не произойдет», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».