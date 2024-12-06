Постекоглу о перепалке с фанатами «Тоттенхэма» после 0:1 с «Борнмутом»: «Мне не понравилось то, что говорилось, но это нужно принять. Их разочарование справедливо, мы упустили игру»
«Шпоры» проиграли «Борнмуту» на выезде в 14-м туре АПЛ (0:1).
После матча главный тренер «Тоттенхэма» направился к болельщикам команды на гостевой трибуне, выражавшим недовольство. Между сторонами возникла перепалка, после чего стюард попытался успокоить ситуацию, попросив 59-летнего австралийца уйти.
«Они разочарованы и имеют право. Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял. Мне не понравилось то, что говорилось, потому что я человек, но это нужно принять.
Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, когда дела идут плохо, нужно осознавать разочарование и недовольство. Их разочарование справедливо, потому что мы упустили игру. Но это нормально. Я это понимаю.
Все, что я могу сказать: я очень расстроен, но полон решимости исправить ситуацию и буду бороться, пока это не произойдет», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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