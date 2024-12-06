Симеоне извинился за пинок бутылки в матче с «Касереньо»: «Когда очередная опасная ситуация разрешилась не лучшим образом, бутылочка оказалась не там, где нужно»

Диего Симеоне на эмоциях пнул бутылку во время матча кубка Испании.

«Атлетико» обыграл «Касереньо» (3:1) во 2-м раунде национального кубка. Команда Симеоне уступала со счетом 0:1 до конца 2-го тайма. Голы были забиты на 83-й, 92-й и 96-й минутах встречи.

«Начнем с того, что это было нехорошо с моей стороны, и я прошу прощения. Я повел себя не так, как должен, но реакции исходила изнутри меня.

Когда мы столкнулись с очередной опасной ситуацией, которая разрешилась не лучшим образом, появилась та маленькая бутылочка, которая оказалась не там, где нужно», – сказал главный тренер «Атлетико», смеясь.