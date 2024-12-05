20 очков Рафиньи – лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»

Рафинья показал лучший результат в фэнтези-туре Ла Лиги.

Из-за переносов , связанных с проведением Суперкубка Испании, в зачет 15-го тура также вошли матчи 19-го тура «Мальорка» – «Барселона» и «Атлетик» – «Реал».

Таким образом, в фэнтези-туре Ла Лиги Рафинья набрал 20 фэнтези-очков: 8 за игру с «Лас-Пальмасом» (+3 за полный матч, +5 за гол) и 12 – с «Мальоркой» (+2 за игру, +10 за голы). Всего у Рафиньи 124 очка – лучший результат в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе’‘

16 очков набрал Джуд Беллингем: 9 за игру с «Хетафе» (+1 за выход на поле, +5 за гол, +3 за ассист), 7 – с «Атлетиком» (+3 за полный матч, +5 за гол, -1 за желтую карточку). Полузащитник «Реала» забил в 4-й игре Ла Лиги подряд, до этой серии у Джуда не было голов в сезоне чемпионата.

12 фэнтези-очков за матч с «Вальядолидом» набрал защитник «Атлетико» Клеман Лангле (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). В фэнтези Ла Лиги его выбрали 1,49% игроков.

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