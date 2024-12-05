20 очков Рафиньи – лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»
Из-за переносов, связанных с проведением Суперкубка Испании, в зачет 15-го тура также вошли матчи 19-го тура «Мальорка» – «Барселона» и «Атлетик» – «Реал».
Таким образом, в фэнтези-туре Ла Лиги Рафинья набрал 20 фэнтези-очков: 8 за игру с «Лас-Пальмасом» (+3 за полный матч, +5 за гол) и 12 – с «Мальоркой» (+2 за игру, +10 за голы). Всего у Рафиньи 124 очка – лучший результат в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе’‘
16 очков набрал Джуд Беллингем: 9 за игру с «Хетафе» (+1 за выход на поле, +5 за гол, +3 за ассист), 7 – с «Атлетиком» (+3 за полный матч, +5 за гол, -1 за желтую карточку). Полузащитник «Реала» забил в 4-й игре Ла Лиги подряд, до этой серии у Джуда не было голов в сезоне чемпионата.
12 фэнтези-очков за матч с «Вальядолидом» набрал защитник «Атлетико» Клеман Лангле (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). В фэнтези Ла Лиги его выбрали 1,49% игроков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий