У Фодена бронхит. Хавбек «Ман Сити» пропускает игру с «Ноттингемом»
Филип Фоден не включен в заявку на матч с «Ноттингем Форест».
«Манчестер Сити» примет «лесников» сегодня, начало игры – в 22:30 по московскому времени.
Журналист The Times Пол Хирст сообщает, что у полузащитника выявлен бронхит.
В текущем сезоне Фоден провел 10 игр в АПЛ, сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пола Хирста
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