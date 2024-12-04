У Фодена бронхит. Хавбек «Ман Сити» пропускает игру с «Ноттингемом»

Филип Фоден не включен в заявку на матч с «Ноттингем Форест».

«Манчестер Сити » примет «лесников» сегодня, начало игры – в 22:30 по московскому времени.

Журналист The Times Пол Хирст сообщает, что у полузащитника выявлен бронхит.

В текущем сезоне Фоден провел 10 игр в АПЛ , сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.