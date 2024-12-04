Защитник «Реала» Асенсио отказал владельцам «Ман Сити» летом. Его хотели купить за 6 млн евро для «Жироны»

Рауль Асенсио отказал владельцам «Ман Сити» из-за желания выступать за «Реал».

Прошлым летом холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити » и другими клубами по всему миру, делал предложение 21-летнему футболисту.

Как сообщает As, Асенсио хотели купить за 6 миллионов евро для «Жироны».

Однако Рауль отказался и согласился начать сезон за «Реал Мадрид Кастилья», несмотря на то, что летом входил в основу «сливочных» во время предсезонных матчей. Он решил ждать шанса в первой команде.

В ноябре тренер «Мадрида» Карло Анчелотти после серии травм ввел футболиста в основной состав, и с ним команда одержала три сухие победы подряд в Ла Лиге , а сам испанец отдал голевой пас в дебютной встрече. Также Асенсио сыграл против «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно , что «Реал» собирается предложить Раулю новый контракт с повышением зарплаты. Нынешнее соглашение с отступными 50 млн евро рассчитано до лета 2026 года. Статистика игрока – здесь .