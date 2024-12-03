Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»

Карло Анчелотти подтвердил, что Орельен Тчуамени сыграет с «Атлетиком».

Полузащитник не играл с 6 ноября из-за травмы голеностопа, полученной в матче с «Миланом» (1:3).

– Он в порядке, хорошо тренировался и восстановился. Он готов играть с первой минуты. Завтра я решу, где он будет располагаться на поле.

– Где Тчуамени нужен больше – в обороне или в центре поля?

– Прежде всего, стоит подумать о том, как хорошо, что он вернулся. Орельен проявил себя в обороне и как центральный защитник, и как опорник. Он очень важный игрок для нас, потому что он дает нам преимущество при отборе мяча, что является важным аспектом игры, с которым у нас были трудности.

– Как вы считаете, Рауль Асенсио уже освоился в команде?

– Он проявил себя как надежный защитник. У него нет недостатка в знании позиции. Он уверен в себе, мотивирован. Он внес большой вклад в последние четыре матча. Если однажды мне придется усадить его на скамейку запасных, я должен буду обдумать это как следует.

– Вас удивил уровень Асенсио?

– Да, я был удивлен его зрелостью, спокойствием, с которым он справляется с игровыми моментами. Он прошел проверку, и его уже можно считать игроком нашего состава, потому что он этого заслуживает, – сказал главный тренер «Реала ».