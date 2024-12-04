Фонсека о 6:1 с «Сассуоло»: «Очень хорошая игра, первый тайм был великолепен. Главное в таких матчах – не недооценивать соперника»
«Россонери» выиграли матч 1/8 финала Кубка Италии со счетом 6:1.
«Это была очень хорошая игра. Первый тайм был великолепен, его результат позволил мне дать некоторым игрокам отдохнуть. Я могу сказать только положительные вещи, поскольку мы отнеслись к игре очень серьезно, я очень доволен отношением игроков.
Я всегда говорил, что верю во всех своих игроков, поэтому они все выходят на поле. Сегодня я доволен, так как те, кто не так много играл в этом сезоне, показали отличную игру. Они показали мне, что готовы, и это именно то, что я хочу видеть.
Я сказал игрокам, что самое главное в таких матчах – не недооценивать соперника. Было важно, чтобы мы начали матч интенсивно, быстро отбирали мяч, высоко прессинговали, и игроки все это сделали.
В прошлом у нас возникали проблемы, вызванные отношением к менее крупным командам, но сегодня мы продемонстрировали реальный прогресс в этом отношении. Я могу быть только доволен.
Я несу ответственность за все, что происходит в этой команде, и если раньше у нас было неправильное отношение, я не буду пытаться уклониться от ответственности за это», – сказал Фонсека.
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