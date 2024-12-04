Ван Нистелрой выиграл дебютный матч во главе «Лестера» – победили «Вест Хэм» (3:1)
Руд ван Нистелрой стартовал с победы в «Лестере».
«Лисы» обыграли «Вест Хэм» на своем поле со счетом 3:1 в рамках 14-го тура АПЛ.
«Лестер» набрал 13 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет с «Брайтоном».
Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» в пятницу, сменив Стива Купера. Перед этим он провел четыре игры в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ», в которых одержал 3 победы и один раз сыграл вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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