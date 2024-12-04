Ван Нистелрой выиграл дебютный матч во главе «Лестера» – победили «Вест Хэм» (3:1)

Руд ван Нистелрой стартовал с победы в «Лестере».

«Лисы» обыграли «Вест Хэм » на своем поле со счетом 3:1 в рамках 14-го тура АПЛ .

«Лестер » набрал 13 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет с «Брайтоном».

Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» в пятницу, сменив Стива Купера. Перед этим он провел четыре игры в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ », в которых одержал 3 победы и один раз сыграл вничью.