«Гремио» досрочно прервал аренду Ду Кейроса, который принадлежит «Зениту»
«Гремио» досрочно прервал аренду Ду Кейроса.
Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Решение принято по взаимному соглашению с 24-летним полузащитником, права на которого принадлежат «Зениту». Контракт Ду Кейроса с «Гремио» был подписан в январе и действовал до конца текущего месяца с возможностью выкупа игрока по окончании срока аренды.
Однако клуб решил не использовать эту опцию, досрочно завершив сотрудничество.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Гремио»
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