«Гремио» досрочно прервал аренду Ду Кейроса, который принадлежит «Зениту»

«Гремио» досрочно прервал аренду Ду Кейроса.

Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Решение принято по взаимному соглашению с 24-летним полузащитником, права на которого принадлежат «Зениту ». Контракт Ду Кейроса с «Гремио » был подписан в январе и действовал до конца текущего месяца с возможностью выкупа игрока по окончании срока аренды.

Однако клуб решил не использовать эту опцию, досрочно завершив сотрудничество.