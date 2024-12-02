«Реал» запросил у «МЮ» информацию по Далоту – защитника рассматривают как альтернативу Тренту. «Юнайтед» потребует не менее 50 млн евро (Relevo)

«Реал» думает о подписании Диогу Далота.

По информации Relevo, мадридский клуб рассматривает защитника «МЮ» в качестве альтернативного варианта на случай, если не удастся подписать Трента Александер-Арнолда летом 2025 года.

Сообщается, что «Реал » связывался с окружением Далота некоторое время назад, а также запрашивал у «Манчестер Юнайтед » информацию по португальскому защитнику. Манкунианцы не готовы рассматривать предложения на сумму менее 50 млн евро.

Приоритетом «Реала» по-прежнему остается подписание Александер-Арнолда, чей контракт с «Ливерпулем » истекает по окончании сезона. Однако в последние недели возросла вероятность продления соглашения. При этом не исключено также подписание обоих защитников.