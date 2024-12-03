«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 8 декабря, в 19:30 на стадионе «Краснодар».
Быки перед зимней паузой в чемпионате расположились на втором месте в турнирной таблице с 38-ю очками. Железнодорожники же находятся на четвертой строчке, набрав 34 очка. Поддержите «Краснодар» в заключительном домашнем матче 2024!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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