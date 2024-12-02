Орлов о «Зените»: «Что они себе позволяют? Клаудиньо превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально»
Команда тренера Сергея Семака уступила «Крыльям Советов» (2:3) в матче Мир РПЛ.
«Футболисты «Зенита» – просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются. Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же – нет. Это игра без души!
Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах.
Ну хоть раз-то можно попасть по воротам? Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча.
Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо – субъективный случай. Все зависит только от него.
Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса.
Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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