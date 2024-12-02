Зелимхан Бакаев: «Тот футболист, который не хочет играть в сборной России, пусть лучше завершит карьеру»

Зелимхан Бакаев высказался о престиже выступлений за сборную России.

Национальная команда отстранена от участия в международных турнирах.

«Какой футболист не желает выступать за национальную команду? Тот игрок, кто не хочет играть в сборной России, пусть лучше завершит карьеру», – сказал полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев .