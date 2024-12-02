Каррагер о «Сити»: «Придется бороться за первую четверку, не вижу пути назад. Им будет сложно закончить сезон выше «Арсенала» и «Челси», если не выйти на рынок»
«Сейчас я не вижу пути назад для «Манчестер Сити».
Иногда нужно проиграть, чтобы люди поняли, что ты сделал, и не воспринимали это как должное. И, возможно, он [Пеп Гвардиола] посылает сообщение руководству, людям на высших должностях и болельщикам.
Но в этом сезоне «Манчестер Сити» не выиграет Премьер-лигу. У клуба мини-кризис. Думаю, это напоминает «Ливерпуль» два года назад.
Я на самом деле считаю, что им придется бороться за первую четверку. Смотрю на «Арсенал», «Челси» и на то, как они сейчас выглядят, и думаю, что «Ман Сити» будет сложно финишировать выше них, если они не выйдут на рынок в январе.
Я возвращаюсь на пару лет назад, в сезон, когда «Манчестер Сити» выиграл требл. «Ливерпуль» отправился на «Этихад» в апреле и проиграл со счетом 1:4. Могло быть 6 или 7. Они были полностью разбиты, и вы чувствовали, что это был конец той команды Юргена Клоппа. Но дело было в полузащите из Джордана Хендерсона и Фабиньо. Неважно, насколько вы хороший тренер, вы не можете это исправить.
Я не думаю, что Пеп может исправить полузащиту «Сити» сейчас. Ему нужно купить туда игроков. Если он сможет сделать это в январе, кто знает, но ему, возможно, придется подождать до конца сезона.
Сейчас я могу представить, что «Манчестер Сити» проиграет еще 4 или 5 матчей до конца сезона. Я смотрю на энергию «Челси» и «Арсенала», и думаю, что «Сити» будет сложно закончить сезон выше них», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».
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