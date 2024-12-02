«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного Карасевым пенальти в матче с «Динамо» Махачкала. Глушков сфолил на Брахими в штрафной

«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти против «Динамо» Махачкала.

Воронежский клуб сыграл вничью (0:0) с махачкалинским «Динамо» в матче 17-го тура Мир РПЛ.

«Клуб вынужден вновь обратиться в ЭСК из-за момента, произошедшего на 42-й минуте матча с махачкалинским «Динамо».

Игрок команды-соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площади, но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими , который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку.

Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо ». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», – сообщила пресс-служба «Факела ».

После 17 матчей «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.