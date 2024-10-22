Селихов провел 100-й матч за «Спартак» – сыграл на ноль против «Динамо» Махачкала в Кубке

Александр Селихов провел 100 матчей в составе «Спартака».

Красно-белые одержали победу над махачкалинским «Динамо » со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Эта игра стала 100-й по счету в составе «Спартака » для 30-летнего голкипера Александра Селихова .

Изображение: t.me/fcsmtg