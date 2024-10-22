Селихов провел 100-й матч за «Спартак» – сыграл на ноль против «Динамо» Махачкала в Кубке
Александр Селихов провел 100 матчей в составе «Спартака».
Красно-белые одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Эта игра стала 100-й по счету в составе «Спартака» для 30-летнего голкипера Александра Селихова.
Изображение: t.me/fcsmtg
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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