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Селихов провел 100-й матч за «Спартак» – сыграл на ноль против «Динамо» Махачкала в Кубке

Александр Селихов провел 100 матчей в составе «Спартака».

Красно-белые одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

Эта игра стала 100-й по счету в составе «Спартака» для 30-летнего голкипера Александра Селихова

Изображение: t.me/fcsmtg

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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logoАлександр Селихов
logoДинамо Махачкала
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