«Нью-Йорк Ред Буллс» Сандро Шварца вышли в финал Кубка МЛС. Клуб повторил свой 16-летний рекорд

«Нью-Йорк Ред Буллс» вышли в финал Кубка МЛС.

Клуб под руководством экс-тренера «Динамо » Сандро Шварца обыграл «Орландо Сити» (1:0) в 1/2 финала и в решающем матче встретится с победителем пары «Лос-Анджелес Гэлакси » – «Сиэтл Саундерс ».

«Нью-Йорк Ред Буллс » повторили свое наилучшее достижение – в 2008 году клуб вышел в финал Кубка МЛС, где проиграл «Коламбус Крю» (1:3).