«Нью-Йорк Ред Буллс» Сандро Шварца вышли в финал Кубка МЛС. Клуб повторил свой 16-летний рекорд
«Нью-Йорк Ред Буллс» вышли в финал Кубка МЛС.
Клуб под руководством экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца обыграл «Орландо Сити» (1:0) в 1/2 финала и в решающем матче встретится с победителем пары «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс».
«Нью-Йорк Ред Буллс» повторили свое наилучшее достижение – в 2008 году клуб вышел в финал Кубка МЛС, где проиграл «Коламбус Крю» (1:3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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