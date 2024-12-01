Слишкович о 16-м месте «Оренбурга»: «Ребятам тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку»
В субботу оренбуржцы проиграли «Акрону» (0:1), продлив безвыигрышную серию в чемпионате до 16 матчей.
«Тяжело было. Сегодня тоже не смогли добиться положительного результата. До гола «Акрона» игра была примерно равная, была борьба в центре. Ни мы, ни они ничего особенного не показывали.
После забитого мяча соперник чуть‑чуть отошел назад и дал нам возможности для создания опасных моментов. Но если соперник дает эту возможность, а ты не бьешь, то тяжело забить.
Матч с «Ахматом» будет тяжелым. Ребятам сейчас тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку. [Последнее] место в таблице создает проблемы. Тяжело, когда голова несвежая и ты не принимаешь те решения, которые бы ты принимал, если бы все было в порядке. Обеим командам будет тяжело», — сказал тренер «Оренбурга».
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